KKR Jersey for IPL 2025: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के गत विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने आखिरकार आगामी आईपीएल 2025 के लिए अपनी नई जर्सी का अनावरण कर दिया है. कोलकाता स्थित इस आईपीएल फ्रेंचाइज़ी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो पोस्ट कर नई किट का खुलासा किया, जिसे उनके नए किट स्पॉन्सर Six5Six ने तैयार किया है. नई केकेआर जर्सी की सबसे खास बात टीम के लोगो के ऊपर लगे तीन सितारे हैं, जो उनके तीन आईपीएल खिताबों का प्रतीक हैं. इसके अलावा, इस बार की जर्सी में केकेआर की पारंपरिक बैंगनी और सुनहरी (पर्पल और गोल्ड) थीम बरकरार रखी गई है, लेकिन इसमें दिलचस्प पैटर्न भी जोड़े गए हैं. नई जर्सी में केकेआर के स्टार खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमणदीप सिंह और मनीष पांडे नज़र आए. कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2025 में अपने अभियान की शुरुआत रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ करेंगे.

कोलकाता नाइट राइडर्स ने लॉन्च की नई जर्सी

