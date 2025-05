Happy Birthday Kieron Pollard: 12 मई 1987 को जन्मे वेस्टइंडीज के स्टार ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड आज अपना 38वां जन्मदिन मना रहे हैं. त्रिनिदाद और टोबैगो में जन्मे पोलार्ड को टी20 क्रिकेट का स्पेशलिस्ट माना जाता है, जिन्होंने आईपीएल समेत दुनिया की तमाम बड़ी फ्रेंचाइज़ी लीग्स में अपनी धाक जमाई है. 2025 में वह आखिरी बार ILT20 लीग में MI एमिरेट्स की ओर से खेलते नज़र आए थे. टी20 वर्ल्ड कप 2012 विजेता टीम के अहम सदस्य रहे पोलार्ड के जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर फैंस की शुभकामनाओं की बाढ़ आ गई है. मुंबई इंडियंस के पूर्व खिलाड़ी को फैंस ने अलग-अलग अंदाज में बधाइयाँ दी हैं और उनकी धमाकेदार पारियों को याद किया है. सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे पोलार्ड के जन्मदिन पर फैंस ने दिल से उन्हें शुभकामनाएं दीं और उनके शानदार करियर को सलाम किया.

फैंस ने कैरिबियन दिग्गज ऑलराउंडर किरोन पोलार्ड को दी जन्मदिन की बधाई

He is the only player to have played 600+ matches in T20 cricket history. Happy birthday to the T20 GOAT, Kieron Pollard! Most T20 matches played: 695 – Kieron Pollard 🌴 582 – Dwayne Bravo 🌴 557 – Shoaib Malik 🇵🇰 550 – Andre Russell 🌴 547 – Sunil Narine 🌴 530 – David Miller… pic.twitter.com/LDurAYo5VQ — All Cricket Records (@Cric_records45) May 12, 2025

60*(32) vs CSK 2013 Final 41(17) vs CSK 2015 Q1 36(18) vs CSK 2015 Final 41*(25) vs CSK 2019 Final 70(47) vs RCB from 7-4 87*(34) vs CSK from 81-3 chasing 219 83(31) vs PBKS from 70-4 chasing 198 66*(27) vs SRH Happy Birthday to the clutch god of IPL - Kieron Pollard pic.twitter.com/lonFn0X4lj — Aadvik (@Six_Forty_Eight) May 12, 2025

Happy Birthday pollard -the backbone of MI batting line up pic.twitter.com/ey4cNC97Pr — Instinct (@Clutchxgod33) May 12, 2025

Happy Birthday, Kieron Pollard. Thank you for playing for Mumbai Indians. There will be no one like you. Always grateful. pic.twitter.com/g023d4Qcix — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) May 12, 2025

