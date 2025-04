रेसलमेनिया का समापन एक ऐतिहासिक क्षण के साथ हुआ. जब जॉन सीना ने रिक फ्लेयर के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए अपना 17वां डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता. कोडी रोड्स पर जीत ने सीना को डब्ल्यूडब्ल्यूई इतिहास के सबसे सफल पहलवान के रूप में स्थापित कर दिया है. 'सेनेशन' लीडर, जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई एलिमिनेशन चैंबर 2025 में अपने इस अंधेरे पक्ष को अपनाया है और उन्होंने ने कोडी रोड्स के खिलाफ एक शानदार मैच खेला. अमेरिकी रैपर ट्रैविस स्कॉट ने मैच में हस्तक्षेप किया और कोडी रोड्स ने उन्हें नीचे गिरा दिया. फिर जॉन सीना ने इस अवसर का उपयोग कोडी रोड्स को WWE खिताब से मारने के लिए किया और रिकॉर्ड 17वां खिताब हासिल करने के लिए एक लो ब्लो भी मारा.

THE RECORD HAS BEEN BROKEN! John Cena is now a 17 Time World Champion! #WrestleMania pic.twitter.com/nuj7mlTDLU

— USA Network (@USANetwork) April 21, 2025