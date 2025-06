India National Cricket Team vs England National Cricket Team: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का दूसरा मुकाबला 2 जुलाई(बुधवार) से बर्मिंघम(Birmingham ) के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड(Edgbaston) में खेला जाएगा. जिससे पहले इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने दूसरे टेस्ट मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है. तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने लगभग चार साल बाद इंग्लैंड की टेस्ट टीम में वापसी की है. 30 वर्षीय आर्चर आखिरी बार फरवरी 2021 में टेस्ट क्रिकेट में खेले थे और अब वह लंबे समय बाद एक बार फिर सफेद जर्सी में नजर आ सकते हैं. वहीं, कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर बेन स्टोक्स के कंधों पर होगी. इंग्लैंड की टीम ने लीड्स में खेले गए पहले टेस्ट में भारत को 5 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

जोफ्रा आर्चर का चार साल बाद टेस्ट में धमाकेदार वापसी

Jofra Archer is 𝑩𝑨𝑪𝑲 🔥

Our squad to take on India in the second Test has just dropped 📋👇

