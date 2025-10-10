India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. मैच की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने आइकॉन बेल बजाकर खेल का आगाज किया. गौरतलब है कि 7 फरवरी 1999 को इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचा था. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया है.

अनिल कुंबले ने अरुण जेटली स्टेडियम में बजाई घंटी:

The Great Anil Kumble ringing the bell at Arun Jaitley Stadium at Delhi. pic.twitter.com/d78ScMcCGN — MANU. (@IMManu_18) October 10, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)