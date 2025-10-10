India National Cricket Team vs West Indies National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम वेस्टइंडीज राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का दूसरा और अंतिम मुकाबला 10 अक्टूबर (शुक्रवार) से दिल्ली (Delhi) के अरुण जेटली स्टेडियम (Arun Jaitley Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया हैं. जिसके चलते, वेस्टइंडीज पहले गेंदबाजी करेगी. मैच की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले ने आइकॉन बेल बजाकर खेल का आगाज किया. गौरतलब है कि 7 फरवरी 1999 को इसी मैदान पर अनिल कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेकर इतिहास रचा था. इस मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करने का फैसला किया है.

अनिल कुंबले ने अरुण जेटली स्टेडियम में बजाई घंटी:

