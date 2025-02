India vs England: तीसरे वनडे के लिए इंग्लैंड टीम शामिल हुए टॉम बैंटन, चोटिल जैकब बेथेल की लिए जगह

India vs England: टॉम बैंटन को जैकब बेथेल की जगह भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे वनडे के लिए इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. जैकब बेथेल को नागपुर में पहले वनडे के दौरान हैमस्ट्रिंग की चोट लगी थी. इस बीच इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अपने ऑफिसियल सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट करते हुए जानकारी दी. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा की,"टॉम बैंटन को अहमदाबाद में भारत के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच के लिए कवर के रूप में बुलाया गया." 2020 के बाद पहली बार जब टॉम बैंटन को इंग्लैंड की वनडे क्रिकेट टीम में शामिल किया गया हैं.

Welcome, Bants! 👋

Tom Banton called up as cover for the 3rd ODI against India in Ahmedabad.

🇮🇳 #INDvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricket

