India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. श्रीलंका क्रिकेट टीम का कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया हैं. वही, भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया हैं. टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को 5वां झटका लगा हैं. दासुन शनाका ने संजू सैमसन को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 39 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 163-5 (16.4 ) था.
टीम इंडिया को लगा 5वां झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 16.1: Hardik Pandya 2(3) ct & b Dushmantha Chameera, India 162/5 https://t.co/FSv1q3HSMC #INDvSL #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
