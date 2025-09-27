India National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team Match Scorecard: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच एशिया कप 2025 सुपर-4 का अंतिम मुकाबला 26 सितंबर (शुक्रवार) को दुबई (Dubai) के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में खेला जा रहा हैं. जिसमें भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार बल्लेबाज़ी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 202 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका को 5वां झटका लगा हैं. हर्षित राणा ने पथुम निसांका को आउट कर पवेलियन भेज दिया हैं. जो 107 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखे जाने तक श्रीलंका का स्कोर 193-5 (19.2) था.
श्रीलंका को लगा 5वां झटका
Asia Cup T20 2025. WICKET! 19.1: Pathum Nissanka 107(58) ct Varun Chakaravarthy b Harshit Rana, Sri Lanka 191/5 https://t.co/FSv1q3HSMC #INDvSL #AsiaCup2025 #Super4
— BCCI (@BCCI) September 26, 2025
