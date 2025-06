India National Cricket Team vs England National Cricket Team Match Scorecard: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम 5 मैचों की टेस्ट सीरीज(Test Series) का पहला मुकाबला 20 जून(शनिवार) से लीड्स(Leeds) के हेडिंग्ले ग्राउंड्स(Headingley Grounds) में खेला जा रहा हैं. जिसके पांचवें दिन पहले सेशन तक इंग्लैंड बिना कोई विकेट गंवाए 117 रन बना चुका है. 371 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड टीम को को तीसरा झटका लगा है. शार्दूल ठाकुर ने बेन डकेट, हैरी ब्रूक को आउट कर पवेलियन भेज दिया है. डकेट 149 रन बनाकर आउट हुए हैं. खबर लिखें जानें तक इंग्लैंड का स्कोर 256-4 (54.5 ओवर) था.

