Gautam Gambhir Latest Ad: गौतम गंभीर अपने सख्त रवैये और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. अब एक नए CRED विज्ञापन में उनका गुस्सैल अंदाज़ सामने आया है, जहां भारत क्रिकेट टीम के कोच गंभीर को क्रिएटिव्स द्वारा दिखाए गए खराब AI प्रमो पर नाराज़ होते हुए बैट से लैपटॉप तोड़ते हुए देखा जा सकता है. गंभीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस प्रमोशनल ऐड को शेयर किया और कैप्शन लिखा. “अब मैं हर ऐड मीटिंग में बैट लेकर जाता हूं.” काम के मोर्चे पर, गंभीर इस समय टीम इंडिया के साथ एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए यूएई में मौजूद हैं. फैंस नीचे गंभीर का यह गुस्सैल अवतार देख सकते हैं.

देखें गौतम गंभीर का नया AI आधारित विज्ञापन का वीडियो

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)