Gautam Gambhir Latest Ad: गौतम गंभीर अपने सख्त रवैये और गंभीर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. अब एक नए CRED विज्ञापन में उनका गुस्सैल अंदाज़ सामने आया है, जहां भारत क्रिकेट टीम के कोच गंभीर को क्रिएटिव्स द्वारा दिखाए गए खराब AI प्रमो पर नाराज़ होते हुए बैट से लैपटॉप तोड़ते हुए देखा जा सकता है. गंभीर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस प्रमोशनल ऐड को शेयर किया और कैप्शन लिखा. “अब मैं हर ऐड मीटिंग में बैट लेकर जाता हूं.” काम के मोर्चे पर, गंभीर इस समय टीम इंडिया के साथ एशिया कप 2025 में हिस्सा लेने के लिए यूएई में मौजूद हैं. फैंस नीचे गंभीर का यह गुस्सैल अवतार देख सकते हैं.

देखें गौतम गंभीर का नया AI आधारित विज्ञापन का वीडियो

I now carry a cricket bat to all ad meetings 😡 pic.twitter.com/87j8ox0bvH — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 14, 2025

