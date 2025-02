Delhi vs Railways Ranji Trophy 2024-25: दिल्ली बनाम रेलवे रणजी ट्रॉफी 2024-25 मैच के दौरान विराट कोहली की प्रथम श्रेणी क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही, जहाँ बल्लेबाज छह रन पर आउट हो गए. यह कोहली का 13 साल में पहला रणजी ट्रॉफी मैच था, उन्होंने आखिरी बार 2013 में दिल्ली के लिए खेला था. विराट कोहली का फैन फॉलोविंग किसी से छुपा नहीं है, इसका एक उदहारण अरुण जेटली स्टेडियम में देखा गया. रणजी ट्रॉफी के दिल्ली बनाम रेलवे मैच के तीसरे दिन बड़ी सुरक्षा चूक हुई, जब तीन फैंस सुरक्षा घेरा तोड़कर विराट कोहली से मिलने मैदान में घुस गए. इस दौरान करीब 20 सुरक्षाकर्मी मैदान पर मौजूद थे, जिन्होंने फैंस को बाहर निकाला. इस घटना के कारण कुछ मिनटों के लिए खेल रोकना पड़ा. इससे पहले मैच के पहले दिन भी सुरक्षा में सेंध लगी थी, लेकिन इस बार तीन फैंस ने सुरक्षा कर्मियों को चकमा दे दिया. विराट कोहली की मौजूदगी के चलते स्टेडियम में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था थी.

3 fans invaded together to meet the goat at Arun jaitley stadium. @imVkohli 🐐 pic.twitter.com/ADYmvqffec

— a v i (@973Kohli) February 1, 2025