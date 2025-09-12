Dua Lipa in Punjab Kings Jersey? इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइज़ी पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर मशहूर इंग्लिश-अल्बानियन सिंगर दुआ लीपा की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पंजाब किंग्स की जर्सी पहने नजर आ रही थीं. कैप्शन में लिखा गया था – “Red on you is levitating Dua Lipa”. यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गया और कई लोगों को लगा कि दुआ लीपा ने सचमुच पंजाब किंग्स की जर्सी पहनी है. हालांकि, कुछ फैन्स ने गौर किया कि यह तस्वीर एडिटेड है और असल में दुआ लीपा ने पहले सफेद टी-शर्ट पहनी हुई तस्वीर पोस्ट की थी. इसके बाद पंजाब किंग्स के एडमिन द्वारा एडिटेड फोटो इस्तेमाल करने को लेकर फैन्स ने जमकर नाराज़गी जताई और फ्रेंचाइज़ी की खिंचाई की.
देखें फैंस का रिएक्शन
Itna irrelevant hai ki edited pics use Krna pd rha 😭😭😭😭 https://t.co/BK5qk3thkU pic.twitter.com/wY6Y4PJacs
— Chill Guy (@very_chillhu) September 11, 2025
As real as your Ipl trophy 🏆 https://t.co/pOuAxOZlOW pic.twitter.com/9Aq3uxwqB6
— Ashish Shrivastava (@ashishayush1177) September 11, 2025
The lowest moment for any IPL franchise - posting AI generated images to prove its legitimacy. The social media team needs to be sacked immediately for this embarrassment https://t.co/VwAHugGqcW pic.twitter.com/IEjhXjOxhk
— Cricketism (@MidnightMusinng) September 11, 2025
These irrelevant franchises do all sorts of cringe things just to stay relevant https://t.co/cvH0K5LpgC
— ADITYA 🇮🇹 (@Wxtreme10) September 11, 2025
LSG & GT jaisi irrelevant franchises wali harkate chaalu krdi admin? pic.twitter.com/fyz1jwlMDj
— Rajiv (@Rajiv1841) September 11, 2025
