Dua Lipa in Punjab Kings Jersey? इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइज़ी पंजाब किंग्स ने सोशल मीडिया पर मशहूर इंग्लिश-अल्बानियन सिंगर दुआ लीपा की एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पंजाब किंग्स की जर्सी पहने नजर आ रही थीं. कैप्शन में लिखा गया था – “Red on you is levitating Dua Lipa”. यह पोस्ट देखते ही वायरल हो गया और कई लोगों को लगा कि दुआ लीपा ने सचमुच पंजाब किंग्स की जर्सी पहनी है. हालांकि, कुछ फैन्स ने गौर किया कि यह तस्वीर एडिटेड है और असल में दुआ लीपा ने पहले सफेद टी-शर्ट पहनी हुई तस्वीर पोस्ट की थी. इसके बाद पंजाब किंग्स के एडमिन द्वारा एडिटेड फोटो इस्तेमाल करने को लेकर फैन्स ने जमकर नाराज़गी जताई और फ्रेंचाइज़ी की खिंचाई की.

देखें फैंस का रिएक्शन

