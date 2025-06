Chhattisgarh Cricket Premier League 2025 Live Streaming: छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 के तहत बुधवार, 11 जून को बिलासपुर बुल्स और सरगुजा टाइगर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा. यह लीग का 10वां मैच होगा. बिलासपुर बुल्स बनाम सरगुजा टाइगर्स का यह मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा और भारतीय मानक समय (IST) के अनुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा. छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 के भारत में आधिकारिक ब्रॉडकास्ट पार्टनर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क हैं. भारतीय दर्शक इस मुकाबले का लाइव टेलिकास्ट Sony Sports Ten 5 टीवी चैनल पर देख सकते हैं. जो दर्शक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग का विकल्प तलाश रहे हैं, वे Cricket CSCS TV यूट्यूब चैनल पर छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग 2025 की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं. इसके अलावा, लाइव स्ट्रीमिंग Sony Liv ऐप और वेबसाइट पर भी उपलब्ध हो सकती है.

