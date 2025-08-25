Asia Cup 2025 Promo Released: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी, जहां टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे. कुल आठ टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक और चर्चित मुकाबला 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा. इस महामुकाबले से पहले ही भारत में एशिया कप 2025 के प्रसारण साझेदार Sony Sports Network ने वीरेंद्र सहवाग को लेकर एक भावुक प्रोमो जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

एशिया कप का नया प्रोमो रिलीज़

140 crore dhadkanein ek saath dhadkegi apni #TeamIndia ke liye! 💙🇮🇳 Kyunki rag rag mein hain rang Bharat ka. 🇮🇳🔥 Dekhiye Asia Cup September 9 se Sony Sports Network ke TV Channels aur Sony LIV par!#RagRagMeinBharat #TeamIndia #AsiaCup #SonyLIV #SonySportsNetwork pic.twitter.com/SgCFONOm6n — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) August 22, 2025

