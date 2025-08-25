Asia Cup 2025 Promo Released: एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में होगी, जहां टूर्नामेंट टी20 प्रारूप में खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट के मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आयोजित होंगे. कुल आठ टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी. ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएई और ओमान को रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग शामिल हैं. टूर्नामेंट का सबसे रोमांचक और चर्चित मुकाबला 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान खेला जाएगा. इस महामुकाबले से पहले ही भारत में एशिया कप 2025 के प्रसारण साझेदार Sony Sports Network ने वीरेंद्र सहवाग को लेकर एक भावुक प्रोमो जारी किया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

एशिया कप का नया प्रोमो रिलीज़

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)