ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की शुरुआत 19 फरवरी से होगी. जिसमें सभी आठ टीमें अपने अभ्यास मैचों के लिए पहुंच चुकी हैं. इस मेगा इवेंट से पहले, क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड को प्रोटियाज टीम का प्रायोजक घोषित किया. अमूल ने 2024 आईसीसी टी20 विश्व कप और 2023 आईसीसी विश्व कप के दौरान दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित किया था. अब एक फिर चैंपियंस ट्रॉफी में साउथ अफ्रीका को स्पांसर करेगी. नीचे पोस्ट देखें सकतें हैं.

Cricket South Africa (CSA) and Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited are delighted that dairy brand Amul will once again be the team sponsor to the Proteas Men for the ICC Champions Trophy 2025 in Pakistan and United Arab Emirates.

Amul is one of India’s most… pic.twitter.com/gMv9XjCulc

