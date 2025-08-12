Hong Kong U20 Rugby Teams Dance On Bhojpuri Songs: भारत में जश्न का रंग हमेशा खास होता है, और यह राष्ट्रीय सीमाओं से भी परे जाता है. इसका ताज़ा उदाहरण एशिया रग्बी U20 सेवन 2025 टूर्नामेंट के दौरान बिहार के राजगीर में देखने को मिला, जहां खिताब जीतने के बाद हांगकांग की अंडर-20 रग्बी टीम ने स्टेडियम में मौजूद फैंस के साथ भोजपुरी गानों पर जमकर डांस किया. मेंस के फाइनल में हांगकांग ने एकतरफा मुकाबले में श्रीलंका अंडर-20 टीम को हराया, जो खिताब जीतने के प्रबल दावेदार मानी जा रही थी. वायरल वीडियो में हांगकांग अंडर-20 पुरुष और महिला टीम के खिलाड़ी राजगीर अंतरराष्ट्रीय खेल परिसर में फैंस के साथ जश्न मनाते और अपनी सफलता का आनंद लेते नजर आ रहे हैं. महिला फाइनल में हालांकि हांगकांग को रोमांचक मुकाबले में चीन के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जहां चीन ने 31-14 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया.

भोजपुरी गानों पर झूमी हांगकांग टीम

Look at the dance & celebration of Hong Kong Rugby Team in Rajgir, Bihar 🔥🤩 pic.twitter.com/sAdw0sNF1l — The Khel India (@TheKhelIndia) August 11, 2025

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)