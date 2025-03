साउथ बिहार एक्सप्रेस (ट्रेन 13288) में सवार एक यात्री को अपने एसी 2-टियर कोच में कई चूहे देखकर झटका लगा, जबकि उसने टिकट के लिए 2,000 रुपये से ज़्यादा चुकाए थे. आरा से दुर्ग जा रहे प्रशांत कुमार ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए, जिसमें चूहे सीट और लगेज पर रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे. जब उन्होंने रेलवे हेल्पलाइन (139) पर संपर्क किया, तो ट्रेन में मौजूद कर्मचारियों ने कॉकरोच के लिए कीटनाशक का छिड़काव किया, जिससे स्थिति और खराब हो गई. बाद में उनकी शिकायत को उचित समाधान के बिना "समाधान" के रूप में चिह्नित किया गया. सोशल मीडिया पर आक्रोश के बाद, भारतीय रेलवे ने जवाब दिया कि कोच को कीटाणुनाशक से साफ किया गया, मच्छर भगाने वाली दवा का छिड़काव किया गया और सीटों के नीचे ग्लू पैड लगाए गए. यह भी पढ़ें: Video: एक चूहे के कारण रोकनी पड़ी ट्रेन, डर के मारे यात्रियों में मची अफरातफरी

@complaint_RGD @IRCTCofficial @RailMinIndia @RailwaySeva @AshwiniVaishnaw

PNR 6649339230, Train 13288, multiple rats in coach A1, rats are climbing over the seats and luggage.

Is this why I paid so much for AC 2 class?@ndtv @ndtvindia @aajtak @timesofindia @TimesNow @htTweets pic.twitter.com/vX7SmcfdDR

— Prashant Kumar (@pkg196) March 6, 2025