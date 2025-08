लगभग 10 करोड़ रुपये मूल्य की एक लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर में शनिवार, 2 अगस्त को बेंगलुरु की एक सड़क पर आग लग गई. घटना के वीडियो में लेम्बोर्गिनी एवेंटाडोर के पिछले इंजन कम्पार्टमेंट से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि आसपास खड़े लोग पानी, रेत और अग्निशामक यंत्र से आग बुझाने का प्रयास कर रहे थे. सौभाग्य से किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. सोशल मीडिया प्रभावित संजीव, जिन्हें इंस्टाग्राम पर 'निम्मा माने मागा संजू' के नाम से जाना जाता है और जो अपनी आलीशान लाइफस्टाइल और सोने के आभूषणों के लिए पहचाने जाते हैं, ने बाद में बताया कि उनकी लग्जरी स्पोर्ट्स कार को केवल मामूली नुकसान हुआ है. आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है. उद्योगपति और कार उत्साही गौतम सिंघानिया ने भी भारतीय सड़कों पर चलने वाले लेम्बोर्गिनी मॉडलों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए घटना का वीडियो साझा किया. यह भी पढ़ें: VIDEO: तेलंगाना के घाटकेसर के पास चलती गाड़ी में लगी आग, युवक युवती की जलकर दर्दनाक मौत, वीडियो आया सामने

A Lamborghini car worth Rs 10 crore caught fire in the middle of the road, and the video of this is going viral.#bengaluru #karnataka #Lamborghini #india #viral #viralvideo pic.twitter.com/eYjvR8uU6b

