Mathura Kullhad War Viral Video: मथुरा के बरसाना में लस्सी बेचने को लेकर दुकानदारों के बीच 'कुल्हड़ युद्ध' छिड़ गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह अजीबोगरीब घटना मंदिर मार्ग पर हुई, जहां दो दुकानदार ग्राहकों को अपनी दुकान पर लाने के लिए भिड़ गए. बहस इतनी बढ़ गई कि बात मारपीट तक पहुंच गई और लस्सी के कुल्हड़ ही हथियार बन गए. वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों पक्षों के लोग एक-दूसरे पर लाठियां और कुल्हड़ फेंकते दिख रहे हैं. मंदिर में दर्शन को आए श्रद्धालु भी इस झगड़े से परेशान हो उठे.

स्थानीय लोगों का कहना है कि त्योहारों या भीड़भाड़ के मौसम में अक्सर दुकानदारों के बीच ऐसी कहासुनी हो जाती है. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो को भी कब्जे में लिया गया है.

ये भी पढें: मथुरा-वृंदावन में हरियाली तीज पर ठाकुर जी के दर्शन को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी

In UP's Mathura, Lassi shopkeepers begin "kullhad war" over customers. Incident took place in Barsana area of the district. pic.twitter.com/WkvRNdb4g1

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) July 29, 2025