Nand Gopal Gupta Nandi Cycle Video: उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी (Minister Nandi Viral Video) इन दिनों अपने फिटनेस वीडियो की वजह से सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने साइकिल चलाते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया, जिसमें सुरक्षाकर्मी उनके पीछे दौड़ते नजर आ रहे हैं. यह दृश्य लोगों को मनोरंजक लग सकता है, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं कि अगर मंत्री जी सादगी और फिटनेस (MinisterNandi Fitness Video) दिखाना चाहते हैं, तो सुरक्षाकर्मियों को इस तरह दौड़कर क्यों थका रहे हैं? लोगों का कहना है कि असली फिटनेस टेस्ट जनता की समस्याओं का समाधान करना है - चाहे वह बेरोजगारी का मुद्दा हो, गांवों में टूटी सड़कें हों या कानून-व्यवस्था का.

आलोचकों का मानना ​​है कि यह सब सिर्फ छवि निर्माण का एक हिस्सा है. हालांकि, मंत्री जी के समर्थक इसे आम जनता से जुड़ने का उनका तरीका बता रहे हैं.

ये भी पढें: Prayagraj: गजब है! प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी युवती, हाईटेंशन टावर पर चढ़कर किया कई देर तक ड्रामा, प्रयागराज का VIDEO आया सामने

मंत्री नंदी का साइकिल वीडियो वायरल

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. लेटेस्टली डॉट कॉम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी की छवि खराब करने का इरादा रखता है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)