क्या आपको थाई कपल याद है जिसने दुनिया में सबसे लंबे किस का रिकॉर्ड तोड़ा था? 58 घंटे और 35 मिनट, सटीक रूप से! एक्काचाई तिरानारत (Ekkachai Tiranarat) और उनकी पत्नी लक्साना ( Laksana) ने 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 58 घंटे और 35 मिनट तक लिप लॉक किया. हालांकि, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार, सबसे लंबे किस रिकॉर्ड धारक जोड़ा अब साथ नहीं हैं. बीबीसी साउंड्स पॉडकास्ट विटनेस हिस्ट्री के अनुसार, एक्काचाई ने खुलासा किया कि वे अलग हो गए हैं लेकिन रिकॉर्ड पर "बहुत गर्व" करते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 2013 की जीत के बाद सबसे लंबे किस श्रेणी को रद्द कर दिया था. एक्काचाई और उनकी पूर्व पत्नी लक्साना विश्व रिकॉर्ड धारक बने हुए हैं. यह भी पढ़ें: Mahakumbh 2025: महाकुंभ ने बनाए 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, दुनिया ने देखे आस्था के महापर्व के कई रंग

Longest kiss? Ekkachai & Laksana Tiranarat (Thailand) kissed for 58 hrs 35 mins and 58 secs, #ValentinesDay 2013 pic.twitter.com/YNWh14pBZh

Married couple who hold world record for the longest kiss share tragic update on their relationship

World record holders Ekkachai & Laksana Tiranarat have parted ways

A once besotted couple who broke the record for the longest kiss have sadly revealed they're no longer together pic.twitter.com/63r3NNbnxO

