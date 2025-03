दिल्ली से वायरल हुए एक वीडियो में एक व्यक्ति को चलती डीटीसी बस में पर्स चुराते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद यात्रियों द्वारा बेरहमी से पीटा जा रहा है. 12 मार्च को सामने आए इस वीडियो में गुस्साए यात्रियों ने आरोपी को कॉलर से पकड़ रखा है और उसे थप्पड़ और लात मार रहे हैं. कुछ यात्रियों को उसे डांटते हुए सुना जा सकता है जो लोग मारपीट में शामिल हैं. वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स यात्रियों द्वारा शख्स की बेरहमी से पीटाई करने की आलोचना कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: UP: देवरिया में मोबाइल चोरी के आरोप में व्यक्ति को नंगा कर बेल्ट से पीटा गया, भयावह वीडियो वायरल

Kalesh over this Guy got Caught stealing wallet inside DTC bus

pic.twitter.com/2XRbHKj1cq

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) March 12, 2025