बेंगलुरु के अली असकर रोड पर स्थित दूतावास अपार्टमेंट में आयुक्त कार्यालय के पास कटहल के पेड़ से गिरने के बाद एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने बताया कि युवक कथित तौर पर नशे में था और कटहल चुराने के लिए पेड़ पर चढ़ा था. जब एक सुरक्षा गार्ड ने उससे पूछताछ की, तो वह घबरा गया और भागने की कोशिश करने लगा. स्थानीय लोग और पुलिस उसे बचाने के लिए तिरपाल लेकर दौड़े, लेकिन वह फिसलकर 50 फीट से अधिक ऊंचाई से गिर गय. उसके कूल्हे में गंभीर चोटें आईं और उसे तुरंत बॉरिंग अस्पताल ले जाया गया.

A ‘hanging by the branch moment’ in Bengaluru!

A man, who tried to steal jackfruit from a tree in Embassy Apartment near city police commissioners’s office on Ali Asker Road in CBD, lost balance and….

Watch the action👇(to be updated) pic.twitter.com/hNAB6ektc5

