पोलैंड से एक परेशान करने वाली घटना सामने आई है, जहां वारसॉ यूनिवर्सिटी में कुल्हाड़ी से किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई. यह घटना पोलैंड के वारसॉ में वारसॉ विश्वविद्यालय में हुई. पोलिश पुलिस ने कहा कि बुधवार 8 मई को वारसॉ विश्वविद्यालय में कुल्हाड़ी से किए गए हमले में एक महिला की मौत हो गई और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गया. बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, कुल्हाड़ी से किए गए हमले के सिलसिले में पुलिस ने एक 22 वर्षीय पोलिश व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसे विश्वविद्यालय ने "बहुत बड़ी त्रासदी" कहा है. यह भी पता चला है कि दोनों पीड़ित विश्वविद्यालय में काम करते थे. वारसॉ विश्वविद्यालय ने कहा कि मारी गई महिला स्टाफ की सदस्य थी और घायल हुआ व्यक्ति सुरक्षा में काम करता था. घटना का एक परेशान करने वाला वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है. बताया गया है कि व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से महिला का सिर काट दिया. यह भी पढ़ें: China Robot Malfunctions: चीन में रोबोट में आई खराबी के बाद उसने मानव हैंडलर पर किया हमला, खौफनाक वीडियो वायरल

‼️ Brutal attack at the University of Warsaw: man with an axe assaults staff, casualties reported

"Police have detained a man who entered the University of Warsaw campus. He turned out to be a 22-year-old Polish citizen. One person has died, and another has been hospitalized… pic.twitter.com/nMFrk3bbz8

