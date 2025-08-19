भारतीय कॉमेडियन ज़ाकिर खान ने न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में स्टैंड-अप कॉमेडी शो कर इतिहास रच दिया. वह इस स्टेज पर हिंदी कॉमेडी शो परफॉर्म करने वाले पहले कलाकार बन गए हैं. इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने अमेरिकी कॉमेडियन हसन मिन्हाज, जो ज़ाकिर का उत्साहवर्धन करने के लिए विशेष रूप से उपस्थित थे. शो के बाद, हसन मिन्हाज ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ज़ाकिर के साथ बिताए पल साझा किए. हसन ने अपने पोस्ट में लिखा: "दुनिया भर की कॉमेडी के लिए एक ऐतिहासिक रात! कल रात मैंने अपने भाई @zakirkhan_208 उर्फ़ ज़ाकिर भाई को @thegarden की हेडलाइन पूरी तरह से हिंदी में लिखने वाले इतिहास के पहले कॉमेडियन बनते देखा."यह उपलब्धि न केवल ज़ाकिर खान के करियर में एक मील का पत्थर है, बल्कि हिंदी कॉमेडी के वैश्विक मंच पर बढ़ते प्रभाव की भी एक मजबूत मिसाल बन गई है. यह भी पढ़ें: Comedian Zakir Khan: मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान ने रचा इतिहास, न्यूयॉर्क के फेमस मैडिसन स्क्वायर गार्डन में हिंदी में किया परफॉर्म; VIDEO

हसन मिन्हाज ने पोस्ट कर की ज़ाकिर खान की सराहना

