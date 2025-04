उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गोरखपुर दौरे के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आए बच्चों से बातचीत करते नजर आए. मंदिर में आए बच्चों से योगी आदित्यनाथ की बातचीत का एक वीडियो भी ऑनलाइन सामने आया है. वीडियो में योगी आदित्यनाथ मंदिर परिसर में मोरों को दाना खिलाते भी नजर आ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन भी किया और लोगों की शिकायतें सुनते नजर आए. यह भी पढ़ें: PM Modi on World Health Day: 'स्वस्थ समाज ही तरक्की की बुनियाद': वर्ल्ड हेल्थ डे पर बोले PM मोदी, VIDEO जारी कर जागरूकता दिया का संदेश

#WATCH | During his Gorakhpur visit, Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath interacts with the children visiting Gorakhnath Temple and feeds peacocks on the temple premises.

— ANI (@ANI) April 7, 2025