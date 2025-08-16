Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 8 PM: नागालैंड स्टेट का Dear Stork Saturday वीकली लॉटरी रिजल्ट आज यानी 16 अगस्त 2025 को शाम 8 बजे घोषित कर दिया गया. जिन लोगों ने इस लॉटरी का टिकट खरीदा है, वे रिजल्ट लाइव देख सकते हैं और जान सकते हैं कि आज किसकी किस्मत खुल गई है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, रिजल्ट नागालैंड स्टेट लॉटरी की वेबसाइट www.nagalandlotteries.com, www.lotterysambad.com और www.nagalandlotterysambad.com पर उपलब्ध है. विजेताओं के नाम भी अपडेट कर दिए गए हैं.

लॉटरी टिकट खरीदने वाले लोग अपने रिज़ल्ट को चेक करने के लिए इन वेबसाइट्स पर जाएं और दिए गए निर्देशों को फॉलो करें. नागालैंड स्टेट लॉटरी देश की सबसे लोकप्रिय लॉटरी योजनाओं में से एक है और लाखों लोग हर सप्ताह इसमें अपनी किस्मत आजमाते हैं.

नागालैंड लॉटरी लाइव स्ट्रीमिंग

