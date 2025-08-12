Nagaland Dear Lottery Sambad Result Today 1 PM: नागालैंड स्टेट की Dear Godavari Tuesday वीकली लॉटरी का रिजल्ट आज, 12 अगस्त को जारी कर दिया गया. जिन लोगों ने इस लॉटरी के टिकट खरीदे हैं, वे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए विजेताओं के नाम देख सकते हैं. इसके अलावा, सोमवार की लकी ड्रॉ का रिजल्ट भी ऑनलाइन चेक किया जा सकता है. Dear Godavari के अलावा नागालैंड स्टेट लॉटरी में कई और साप्ताहिक लॉटरी भी शामिल हैं, जैसे Dear Pelican, Dear Indus, Dear Goose और Dear Dwarka. हर ड्रॉ में खिलाड़ियों के पास लाखों रुपये जीतने का मौका होता है, इसलिए लॉटरी प्रेमियों की नजरें हमेशा रिजल्ट पर टिकी रहती हैं.

