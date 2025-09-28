Sikkim State Lottery Result Today 6 PM Live: सिक्किम स्टेट लॉटरी के Dear Vixen Sunday वीकली के नतीजे आज, 28 सितंबर को शाम 6 बजे घोषित कर दिए गए. टिकट खरीदने वाले लोग विजेताओं के बारे में जानने के लिए लाइव नतीजे देख सकते हैं. सिक्किम, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, असम और गोवा सहित 13 राज्यों में लॉटरी वैध हैं. नागालैंड और पश्चिम बंगाल की लॉटरी (Satta Matka) सबसे लोकप्रिय हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार ₹1 करोड़ (लगभग 1 करोड़ डॉलर) तक के होते हैं.

सिक्किम और नागालैंड में लॉटरी के टिकट आम आदमी के लिए भी किफ़ायती माने जाते हैं, क्योंकि इनकी कीमत सिर्फ़ ₹6 होती है, जबकि इनाम लाखों में हो सकते हैं. यही वजह है कि ये गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों, दोनों के बीच लोकप्रिय हैं.

सिक्किम लॉटरी परिणाम लाइव स्ट्रीमिंग

