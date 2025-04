Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. बैसारन वैली की ओर जाने वाले रास्तों पर सुरक्षाबलों की तैनाती बढ़ा दी गई है. ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जा सके. इसी के तहत पहलगाम बाजार में लगे CCTV कैमरों की रूटीन जांच और मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है. इससे निगरानी सिस्टम पूरी तरह एक्टिव और प्रभावी रहे. स्थानीय प्रशासन और सुरक्षाबल इस समय किसी भी ढिलाई के मूड में नहीं हैं. पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

बता दें कि पहलगाम आतंकियों का टारगेट बन चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में और कड़े इंतजाम किए जा सकते हैं.

#WATCH | Pahalgam, J&K | Security forces deployed on the route leading to Baisaran valley. Routine maintenance of CCTV cameras underway in the Pahalgam market in the wake of #PahalgamTerroristAttack. pic.twitter.com/LRV376YCXa

— ANI (@ANI) April 30, 2025