Who Is the Most Popular CM Face in Bihar: बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections 2025) को लेकर JVC ने Times Now पर ताजा सर्वे पेश किया. सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरे के सवाल पर नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने 27% मतों के साथ बढ़त बनाए रखी है. वहीं, उनके मुख्य प्रतिद्वंदी तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) को 25% समर्थन मिला है. सर्वे में प्रख्यात राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर (Prashant Kishore) को 15% वोट मिले, जबकि चिराग पासवान (Chirag Paswan) को 11%, सम्राट चौधरी (Samrat Chaudhary) को 8% और भाजपा के किसी अन्य उम्मीदवार को 5% समर्थन प्राप्त हुआ. महागठबंधन के अन्य उम्मीदवारों को 9% समर्थन मिला.

विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच सीधी टक्कर देखने को मिल सकती है, और चुनावी रणनीतियों के आधार पर अंतिम परिणाम बदल सकते हैं.

बिहार में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री चेहरा कौन है?

