Former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren Passes Away: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन का 81 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके बेटे और मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन ने इस दुखद खबर की पुष्टि की है. शिबू सोरेन लंबे समय से बीमार चल रहे थे और पिछले एक महीने से दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे. उनकी सेहत पिछले महीने स्ट्रोक और किडनी की बीमारी के कारण बिगड़ गई थी. शिबू सोरेन ने झारखंड राज्य के गठन में अहम भूमिका निभाई थी और उन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता था. उनके जाने से राजनीति में एक युग का अंत हो गया है.

हेमंत सोरेन ने कहा, "आज मैं शून्य हो गया हूं." फैंस और समर्थकों में शोक की लहर है, और लोग सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं.

Former Jharkhand Chief Minister Shibu Soren passes away, confirms his son and Jharkhand CM Hemant Soren. pic.twitter.com/k7FicMLUed

— ANI (@ANI) August 4, 2025