World Sanskrit Day 2025: देशभर में एक तरफ जहां भाई-बहन के अटूट बंधन और स्नेह का पर्व रक्षा बंधन (Raksha Bandhan) मनाया जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के तटीय क्षेत्रों, खासकर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और गुजरात में रहने वाले मछुआरे नारली पूर्णिमा (Narali Purnima) यानी नारियली पूर्णिमा का त्योहार मना रहे हैं. सावन पूर्णिमा (Sharavan Purnima) के दिन रक्षा बंधन और नारली पूर्णिमा की धूम देशभर में मची हुई है तो वहीं आज देश विश्व संस्कृत दिवस (World Sanskrit Day) भी मना रहा है.

ऐसे में विश्व संस्कृत दिवस के इस बेहद खास अवसर पर पीएम मोदी (PM Modi) ने ट्वीट कर समस्त देशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने लिखा है-  'आज, श्रावण पूर्णिमा के अवसर पर, हम विश्व संस्कृत दिवस मना रहे हैं. संस्कृत ज्ञान और अभिव्यक्ति का एक शाश्वत स्रोत है. इसका प्रभाव सभी क्षेत्रों में देखा जा सकता है. यह दिन दुनिया भर में संस्कृत सीखने और उसे लोकप्रिय बनाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करने का अवसर है.' यह भी पढ़ें: 'उनके साहस ने देशभक्ति की चिंगारी जलाई', पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नायकों को दी श्रद्धांजलि

पीएम मोदी ने दी विश्व संस्कृत दिवस की बधाई

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)