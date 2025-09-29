Pakistani Spy Arrested from Palwal: हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी तौफीक पलवल जिले के हथीनखंड के अलीमेव गांव का निवासी है. बताया जा रहा है कि तौफीक 2022 में पाकिस्तान गया था और तब से जासूसी में संलिप्त था. सूत्रों के अनुसार, तौफीक भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को देता था. उसके मोबाइल फोन से देशद्रोह से जुड़े कई सबूत बरामद हुए हैं. इसके अलावा, आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि उसने कई लोगों को वीजा दिलाने और उन्हें पाकिस्तान भेजने में मदद की थी.

फिलहाल, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियां ​​तौफीक से लगातार पूछताछ कर रही हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.

पाकिस्तानी जासूस तौफीक गिरफ्तार

