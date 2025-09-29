Pakistani Spy Arrested from Palwal: हरियाणा पुलिस ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. आरोपी तौफीक पलवल जिले के हथीनखंड के अलीमेव गांव का निवासी है. बताया जा रहा है कि तौफीक 2022 में पाकिस्तान गया था और तब से जासूसी में संलिप्त था. सूत्रों के अनुसार, तौफीक भारतीय सेना की गतिविधियों से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान उच्चायोग को देता था. उसके मोबाइल फोन से देशद्रोह से जुड़े कई सबूत बरामद हुए हैं. इसके अलावा, आरोपी ने पूछताछ में यह भी स्वीकार किया है कि उसने कई लोगों को वीजा दिलाने और उन्हें पाकिस्तान भेजने में मदद की थी.
फिलहाल, हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियां तौफीक से लगातार पूछताछ कर रही हैं. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस जासूसी नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.
ये भी पढें: जैसलमेर से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, ISI को भेजता था सेना से जुड़ी सूचनाएं
पाकिस्तानी जासूस तौफीक गिरफ्तार
पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर
पाकिस्तानी जासूस तौफीक गिरफ्तार
युवक के पास से देशद्रोह के सबूत मिले
युवक पर सेना से जुड़ी जानकारी भेजने का आरोप#palwalnews #pakistanispy #deshdroh #indianarmy pic.twitter.com/SS3ecUSoee
— Zee Delhi-NCR Haryana (@ZeeDNHNews) September 29, 2025
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)