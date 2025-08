Kandivli Stray Dog News: मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोग चिंतित और डरे हुए हैं. खासतौर पर कांदिवली ईस्ट के एनजी सनसिटी फेज 2 के निवासी इस समस्या से काफी परेशान हैं. उन्होंने बताया कि आवारा कुत्तों के लगातार हमलों और घायल करने की घटनाएं इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

Residents of NG Suncity Phase 2 in Kandivli East have raised concerns over a rising stray dog menace, citing frequent attacks and injuries within the housing complex. They allege that an animal-loving resident has been obstructing efforts to create designated feeding zones,… pic.twitter.com/Hs6I0h5LwA

— Mid Day (@mid_day) August 5, 2025