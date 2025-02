केरल-तमिलनाडु सीमा के पास नादुकनी मारापलम में सड़क पार करते समय मोटरसाइकिल से टकराने के बाद एक तेंदुआ घायल हो गया. यह घटना गुरुवार सुबह करीब 8 बजे हुई, जब गुडालुर निवासी राजन ने अपनी बाइक चलाते समय गलती से जानवर को टक्कर मार दी. तेंदुआ और बाइक सवार दोनों ही ज़मीन पर गिर गए. राजन को मामूली चोटें आईं, लेकिन तेंदुआ कुछ देर के लिए स्तब्ध और गतिहीन दिखाई दिया, फिर होश में आया और पास के जंगल में गायब हो गया. वन विभाग के अधिकारियों ने फुटेज की समीक्षा की और घटनास्थल की जांच की, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि तेंदुए को कोई गंभीर चोट नहीं आई है. यह भी पढ़ें: Leopard Spotted in Udaipur: बाइक सवार दूधवाला सड़क पर तेंदुए से टकराने के बाद गिरा, स्थानीय लोग मदद के लिए दौड़े (देखें वीडियो)

#Kerala: A leopard was injured after being hit by a speeding bike while crossing the road at Nadukani Marapalam on the Kerala-Tamil Nadu border.

The incident occurred around 8 am on Thursday when the bike, ridden by Rajan, a native of Gudalur, collided with the animal. The… pic.twitter.com/tQMRpwZo2B

