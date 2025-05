India Pakistan War: भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है. भारत के हमलों से पाकिस्तान पूरी तरह से धराशायी हो गया है. इस सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा हैं कि भारत भर के हवाईअड्डों पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. बता दें कि यह गतल खबर हैं. सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है. नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) ने देश भर के सभी एयरलाइनों और हवाई अड्डों को सुरक्षा उपाय बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.

🛑Fake News Alert

Social media posts are claiming that entry to airports across India banned#PIBFactCheck:

❌ This claim is #FAKE

✅ Government has taken no such decision pic.twitter.com/3lGWSL71i0

— All India Radio News (@airnewsalerts) May 8, 2025