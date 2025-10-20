Happy Diwali 2025: देशभर में दिवाली की धूम मची हुई है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी (CM Nayab Singh Saini) ने पंचकूला स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ दिवाली का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया. इस खास मौके पर उन्होंने वृद्धाश्रम का भी दौरा किया और वहां के बुजुर्गों के साथ दिवाली की खुशियां साझा कीं. परिवार के साथ दिवाली मनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम नायब सिंह सैनी को अपने परिवार के साथ हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाते देखा जा सकता है.

सीएम सैनी ने पंचकूला में परिवार के साथ मनाई दिवाली

