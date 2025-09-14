India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज हाई-वोल्टेज मैच हो रहा है. इस बीच, कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों (Cricket Lovers) ने टीम इंडिया की जीत की कामना के लिए विशेष यज्ञ और हवन किया. प्रशंसकों का कहना है कि भारत-पाकिस्तान मैच (India-Pakistan Match) सिर्फ़ एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा है. ऐसे में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जीत दर्ज करें और ट्रॉफी भारत लाएं.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच करोड़ों दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता. इस बार भी पूरे देश की निगाहें टीम इंडिया (Team India Batting) के प्रदर्शन पर टिकी हैं.

ये भी पढें: India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025 Live Score Update: पाकिस्तान की टीम को लगा छठा झटका, मोहम्मद नवाज लौटे पवेलियन

भारत की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने किया यज्ञ

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)