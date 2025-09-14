India vs Pakistan 6th Match, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच आज हाई-वोल्टेज मैच हो रहा है. इस बीच, कई जगहों पर क्रिकेट प्रेमियों (Cricket Lovers) ने टीम इंडिया की जीत की कामना के लिए विशेष यज्ञ और हवन किया. प्रशंसकों का कहना है कि भारत-पाकिस्तान मैच (India-Pakistan Match) सिर्फ़ एक खेल नहीं, बल्कि भावनाओं से जुड़ा है. ऐसे में उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि टीम इंडिया के खिलाड़ी जीत दर्ज करें और ट्रॉफी भारत लाएं.

भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हर मैच करोड़ों दर्शकों के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता. इस बार भी पूरे देश की निगाहें टीम इंडिया (Team India Batting) के प्रदर्शन पर टिकी हैं.

भारत की जीत के लिए क्रिकेट प्रेमियों ने किया यज्ञ

VIDEO | Cricket fans performing 'yagya' for India team victory in the Asia Cup 2025 India vs Pakistan match. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7)#AsiaCup2025 #INDvsPAK pic.twitter.com/pVOHnVNZZl — Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2025

