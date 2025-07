महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के राजापुर के पास सागवे गांव में सीसीटीवी पर एक काले पैंथर, एक मेलेनिस्टिक तेंदुआ का दुर्लभ दृश्य कैद हुआ. यह वीडियो, जो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, तेंदुआ रात के अंधेरे में एक पालतू कुत्ते का पीछा करती और उस पर जानलेवा हमला करती दिखाई देती है. पैंथर, एक अलग प्रजाति नहीं बल्कि मेलेनिज़्म नामक एक आनुवंशिक स्थिति वाला तेंदुआ है, कुत्ते को गर्दन से पकड़कर घसीटता हुआ दिखाई देता है. काले पैंथर का दिखना बेहद दुर्लभ है, खासकर पश्चिमी भारत के जंगलों में दिखा दुर्लभ है. यह भी पढ़ें: Leopard Attack Video: उत्तराखंड के हरिद्वार में तेंदुए ने कुत्ते पर किया हमला, झुंड में आए कुत्तों ने खदेड़ा

A CCTV camera installed outside a house in Sagave village near Rajapur, in Maharashtra’s Ratnagiri district, captured rare footage of a melanistic leopard—commonly known as a black panther—hunting a pet dog.#BlackPanther #MelanisticLeopard #WildlifeSightings #RareSighting… pic.twitter.com/sHnImAAOxx

— Ranjeet Shamal Bajirao Jadhav (@ranjeetnature) June 30, 2025