Retro Box Office Collection Day 1: सूर्या और पूजा हेगड़े की मुख्य भूमिकाओं वाली फिल्म 'रेट्रो' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है. कार्तिक सुब्बाराज द्वारा निर्देशित इस एक्शन-ड्रामा फिल्म ने अपने पहले दिन भारत में 19.33 करोड़ की कमाई की है, जिसमें तमिल संस्करण से 17.25 करोड़, तेलुगु संस्करण से 1.95 करोड़ और हिंदी संस्करण से 5 लाख का योगदान रहा है. तमिलनाडु में फिल्म को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जहां चेन्नई, कोयंबटूर और मदुरै जैसे शहरों में थिएटर लगभग भरे रहे. तमिल संस्करण की कुल ऑक्यूपेंसी 78.89 रही, जबकि दोपहर और शाम के शो में यह आंकड़ा 83.91 तक पहुंच गया.

हालांकि, फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं. कुछ ने सूर्या की अभिनय क्षमता और फिल्म की तकनीकी गुणवत्ता की सराहना की है, जबकि अन्य ने इसकी कहानी और निर्देशन को औसत बताया है. यदि फिल्म की मौजूदा गति बनी रही, तो यह वीकेंड में और भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है. 'रेट्रो' सूर्या के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है, जो उनके प्रशंसकों के लिए एक खुशी की खबर है.

Your love made it possible ❤️

₹17.75 Cr Day 1 gross in Tamil Nadu at regular ticket rates!

Highest-ever opening for @Suriya_Offl sir 🎉

Anbaana fans, this victory belongs to you! Thank you for the unstoppable love 🙏#BlockbusterRetro

TN Release by @SakthiFilmFctry… pic.twitter.com/A3bohp873b

