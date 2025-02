Vikrant Massey Reveal Baby Boy Vardaan's Face: बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी और उनकी पत्नी शीतल ठाकुर ने अपने बेटे वरदान की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की है. विक्रांत ने इंस्टाग्राम पर यह तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "Say HELLO! to our Onederful Vardaan." इस तस्वीर में विक्रांत, शीतल और उनके बेटे वरदान को मुस्कुराते हुए देखा जा सकता है. तस्वीर के बैकग्राउंड में सुंदर सजावट और वरदान का नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है. शीतल ने एक खूबसूरत फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई है, वहीं विक्रांत सूट में नजर आ रहे हैं वरदान भी प्यारे से कपड़ों में बेहद क्यूट लग रहे हैं. Vikrant Massey Clarifies Retirement Rumors: विक्रांत मैसी ने 'रिटायरमेंट' की अफवाहों पर लगाई रोक, कहा - 'सिर्फ ब्रेक ले रहा हूं'

फैंस और सेलेब्रिटीज ने इस तस्वीर पर ढेरों कमेंट किए हैं. विक्रांत और शीतल की शादी फरवरी 2022 में हुई थी. पिछले साल दिसंबर में उन्होंने पैरेंट्स बनने की खुशखबरी साझा की थी. अब वरदान की पहली तस्वीर देखकर फैंस काफी उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर विक्रांत और शीतल के इस पोस्ट को अब तक लाखों लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं मिल रही हैं.

विक्रांत मैसी ने अपने बेटे वरदान का चेहरा किया रिवील:

View this post on Instagram A post shared by Vikrant Massey (@vikrantmassey)

