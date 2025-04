करीना कपूर खान (Kareena Kapoor Khan) घर के खाने के लिए अपने प्यार के लिए जानी जाती हैं. राजमा चावल से लेकर आलू पराठा और सफेद मक्खन तक, उन्हें सभी चीजें सरल और सेहतमंद पसंद हैं. हाल ही में सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर (Rujuta Diwekar) की नई किताब, "द कॉमन सेंस डाइट" के लॉन्च पर मीडिया से बातचीत में करीना ने लोकप्रिय कम्फर्ट डिश 'खिचड़ी' के लिए अपने प्यार के बारे में बात की. अपने पसंदीदा खाने के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें खिचड़ी इतनी पसंद है कि वे इसे हफ़्ते में कम से कम 5 बार खा सकती हैं. उन्होंने मज़ाकिया अंदाज़ में कहा, "अगर मैं खिचड़ी नहीं खाऊंगी तो मुझे नींद नहीं आएगी. सच कहूं तो मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकती," जिससे दर्शकों में मुस्कान और हंसी फैल गई. यह भी पढ़ें: सैफ अली खान बेहतर 'कुक' हैं, मैं अंडा भी नहीं उबाल सकती: करीना कपूर खान

Eating ghar ka khaana is common sense and staying simple with food is smart.

Kareena at the “The common sense diet” book launch.#gharkakhaana #khichdi #kareenakapoorkhan pic.twitter.com/wHKwk7oC4y

