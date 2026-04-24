भारत की दिग्गज आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस (Infosys Ltd) के शेयरों में शुक्रवार को सुबह के कारोबार के दौरान भारी बिकवाली देखी गई. कंपनी के शेयरों में 5 प्रतिशत तक की गिरावट आई, जिससे यह स्टॉक पिछले 5 वर्षों के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया. यह गिरावट कंपनी द्वारा जारी चौथी तिमाही (Q4 FY26) के नतीजों और आने वाले समय के लिए दिए गए कमजोर रेवेन्यू आउटलुक के कारण हुई है. बाजार खुलते ही इंफोसिस निफ्टी 50 इंडेक्स पर सबसे अधिक गिरावट दर्ज करने वाला शेयर बन गया.

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