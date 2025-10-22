Viral Video: ऋषिकेश में बिकिनी पहनकर महिला ने किया गंगा स्नान, वायरल वीडियो पर लोगों ने उठाए धार्मिक मर्यादा पर सवाल
गंगा में बिकिनी पहनकर विदेशी महिला ने लगाई डूबकी (Photo: X|@SurajKrBauddh)

ऋषिकेश के गंगा घाट से एक विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक विदेशी महिला को बिकिनी पहनकर पवित्र गंगा नदी में डूबकी लगाते हुए देखा जा सकता है. वीडियो में महिला बिकिनी पहनकर गले में फूलों की माला पहने हुए देखा जा सकता है. वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं और माला गंगा नदी में अर्पित करती है और उसके बाद गंगा में डूबकी लगाती है. इस घटना ने सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सांस्कृतिक मर्यादाओं के बीच संतुलन को लेकर बहस छेड़ दी है. इस वीडियो को देखने के बाद लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे एक पर्यटक की श्रद्धा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उदाहरण मानते हैं. वहीं कुछ लूग्न ने इस कृत्य को भारत की संस्कृति और पूजनीय गंगा नदी का अनादर बताया. कुछ लोगों ने महिला का समर्थन किया और कहा लड़की के इरादे गलत नहीं थे. वो पूरी श्रद्धा से स्नान कर रही थी. यह भी पढ़ें: Mirzapur: स्वास्थ केंद्र के OPD में डांस कर रहा है वार्ड बॉय, सोशल मीडिया पर उठ रहे है सवाल, मिर्जापुर का VIDEO आया सामने

वही एक अन्य यूजर ने कहा.'उन लोगों का क्या जो नदियों में चड्ढी पहनकर स्नान करते हैं तो उन पर कोई सवाल नहीं उठाता. हालांकि, सभी इससे सहमत नहीं थे. इंटरनेट पर एक वर्ग ने इस कृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि ऐसा व्यवहार भारतीय परंपराओं के विरुद्ध है. जो अपने बुनियादी सांस्कृतिक नियमों का समर्थन नहीं कर सकता, उसे पश्चिमी संस्कृति बड़ी समझ आती है."

ऋषिकेश में बिकिनी पहनकर महिला ने किया गंगा स्नान

एक यूजर ने कमेंट किया, "मैं सोच रहा हूं, लोगों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? वैसे तो भारतीय महिलाएं ऐसा करती हैं तो मामला हो जाता है, लेकिन विदेशी करें तो कुछ नहीं."बहस के बीच में, एक व्यक्ति ने मज़ाकिया अंदाज़ में अपनी राय रखते हुए लिखा, "लक्स कोज़ी चड्डी पहनकर नहाने वाले अंकल को प्रॉब्लम हो रही होगी."