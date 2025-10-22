Fire Handshake Trend Viral Video: इस दिवाली वायरल हो रहा है 'फायर हैंडशेक' ट्रेंड, जानिए कैसे हाथ मिलाते समय निकलती हैं आग की लपटें?

फायर हैंडशेक ट्रेंड (Photo Credits: Instagram)

Fire Handshake Trend Viral Video: दिवाली पर 'फायर हैंडशेक' (Fire Handshake) नाम के एक नए ट्रेंड ने सोशल मीडिया (Social Media) पर धूम मचा दी है. इस वायरल ट्रेंड (Viral Trend) में लोग हाथ मिलाते समय आग की लपटें निकालते हैं, जिससे दिवाली (Diwali) जैसा जश्न मनाने का माहौल बनता है. कैमरे पर तो यह काफी प्रभावशाली लगता है, लेकिन विशेषज्ञ बिना उचित सुरक्षा सावधानियों के इसे आजमाने से मना कर रहे हैं.

कथित तौर पर यह ट्रेंड कुछ वायरल इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स से शुरू हुआ, जिनमें दोस्तों को हाथ मिलाने से पहले ज्वलनशील हैंड सैनिटाइजर, पेट्रोल या एरोसोल स्प्रे जलाते हुए दिखाया गया है, जिससे उनकी हथेलियों के बीच थोड़ी देर के लिए आग की लपटें उठती हैं. इन वीडियो को देखते ही देखते लाखों व्यूज मिल गए और क्रिएटर्स ने इसे 'दिवाली फायर हैंडशेक' कहना शुरू कर दिया. यह भी पढ़ें: खतरनाक स्टांट! Lucknow में चलती कार की छत पर फोड़े पटाखे, VIDEO वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस; खंगाले जा रहे CCTV फुटेज

दिवाली फायर हैंडशेक ट्रेंड

हालांकि, अग्नि सुरक्षा विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने इस स्टंट पर गंभीर चिंता व्यक्त की है. हालांकि यह करतब दिवाली की रोशनी और खुशी का प्रतीक है, लेकिन इसमें अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ शामिल हैं और अगर इसे गलत तरीके से किया जाए तो गंभीर जलन, छाले या यहां तक कि आग लगने का भी खतरा हो सकता है.

फायर हैंडशेक वायरल वीडियो

त्योहारों का मौसम जारी है, ऐसे में फायर हैंडशेक मौज-मस्ती और खतरे के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाता है. रचनात्मकता दिवाली के उत्साह को और बढ़ा देती है, लेकिन विशेषज्ञ जोर देकर कहते हैं कि रोशनी फैलाने का सबसे अच्छा तरीका सुरक्षित और जिम्मेदारी भरे उत्सव मनाना है, न कि आग के करतब दिखाना. कुछ रचनाकारों ने ऑग्मेंटेड रियलिटी फिल्टर और एलईडी दस्तानों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है जो बिना असली लौ के आग के रूप की नकल करते हैं.

हाथ मिलाते समय निकलती हैं आग की लपटें

निर्माता सबसे पहले अपनी हथेलियों पर अल्कोहल-आधारित हैंड सैनिटाइजर या रबिंग अल्कोहल की एक पतली परत लगाते हैं. यह पदार्थ अत्यधिक ज्वलनशील होने के कारण आसानी से आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर सही तरीके से संभाला जाए तो यह बिना किसी स्थायी नुकसान के जल्दी जल जाता है. कुछ लोग जादू के करतबों में इस्तेमाल होने वाले विशेष फ्लैश पेपर का भी इस्तेमाल करते हैं जो तुरंत जल जाता है और बिना किसी अवशेष के गायब हो जाता है. हाथ मिलाना ठीक उसी समय होता है जब लौ टिमटिमाती है, जिससे एक हाथ से दूसरे हाथ में आग जाने का भ्रम होता है.