खतरनाक स्टांट! Lucknow में चलती कार की छत पर फोड़े पटाखे, VIDEO वायरल होने पर एक्शन में आई पुलिस; खंगाले जा रहे CCTV फुटेज

Lucknow Diwali Car Firecracker Video (Photo: @MazharH61584081/X)

Lucknow Diwali Car Firecracker Viral Video: दिवाली के जश्न के दौरान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें कुछ लोग चलती कार की छत पर पटाखे फोड़ते दिख रहे हैं. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वायरल क्लिप (Lucknow Viral Stunt News) लखनऊ के चौक इलाके का है. बैकग्राउंड में एक साइनबोर्ड दिखा रहा है, जिससे यह पता चल रहा है कि यह घटना केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर (KGMU Trauma Centre) के पास हुई.

वीडियो में साफ तौर पर एक सफेद रंग की कार सड़क पर चलती दिखाई दे रही है, जिसमें एक व्यक्ति खिड़की से पटाखे जला रहा है. पटाखों के फटने से चारों ओर चिंगारी और धुआं फैल गया.

दिवाली का खतरनाक स्टंट वायरल

सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रिया

जैसे ही वीडियो ऑनलाइन ( Diwali Dangerous Stunt Viral Video ) आया, लोगों ने इसे लेकर नाराजगी जताई और कहा कि यह हरकत किसी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकती थी. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस हरकत को "चलती गाड़ी में मौत से खेलने जैसा" बताया. कई लोगों ने लिखा कि इससे न सिर्फ उस शख्स की जान को खतरा है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों और गाड़ियों को भी खतरा है.

लखनऊ पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलने के बाद, लखनऊ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी. डीसीपी पश्चिमी क्षेत्र विश्वजीत श्रीवास्तव (DCP Vishwajeet Srivastava) ने बताया कि "वीडियो की लोकेशन और गाड़ी नंबर की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं." पुलिस ने यह भी कहा कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

लखनऊ पुलिस (Lucknow Police) ने लोगों से दिवाली जिम्मेदारी से मनाने और ऐसे खतरनाक स्टंट करने से बचने की अपील की है जिनसे जान-माल का नुकसान हो सकता है.