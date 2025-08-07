Old Video Viral: कराची एयरपोर्ट पर कंडोम रैपर से बनी प्लेट में दिया खाना, पुराना वीडियो फिर हुआ वायरल

Karachi Airport Paper Plate Condom Video Viral: सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से अक्सर हैरान करने वाले वीडियो सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में, अप्रैल 2023 का एक पुराना वीडियो फिर से वायरल हो गया है. इस वीडियो में कराची एयरपोर्ट की एक दुकान पर कंडोम के रैपर से बनी प्लेटों में खाना परोसा जा रहा था.

सलीम अख्तर सिद्दीकी नाम के एक यात्री ने 13 अप्रैल 2023 को फेसबुक पर यह वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में वह बताते हैं, "मैंने कराची एयरपोर्ट से कुछ खाने का सामान लिया. मैंने यह पैटी ली (वीडियो में पैटी दिखाते हुए) और जब मैंने गौर किया तो पता चला कि यह प्लेट कंडोम के रैपर से बनी है."

वीडियो में आगे सलीम उस दुकान पर वापस जाते हैं और वहां काम कर रहे लड़के से बात करते हैं. वह कहते हैं, "यह वही दुकान है जहां से मैंने यह लिया. इनके रेट बहुत अच्छे हैं, क्वालिटी भी अच्छी है. (दुकान वाले लड़के से बात करते हुए) अब मैंने आपकी दुकान से यह लिया है, आपके पास यहां कई दिलचस्प चीजें हैं. क्या आप मुझे एक पेपर प्लेट देंगे."

दुकान वाला लड़का उन्हें वही पेपर प्लेट देता है, जिस पर वही जानकारी लिखी होती है. यह देखकर सलीम कहते हैं, "माशाल्लाह, हमारा देश एक न्यूक्लियर पावर है, और यहां यह पेपर प्लेट इस्तेमाल हो रही है. मतलब पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं, यह देखकर दुख होता है."

डेली पाकिस्तान में छपी एक खबर के मुताबिक, इस वीडियो के वायरल होने के बाद पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) ने कार्रवाई की थी. CAA ने उस कंपनी के काउंटरों को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय, दोनों टर्मिनलों से बंद कर दिया था और कंपनी पर जुर्माना भी लगाया था. खबर में यह भी बताया गया कि ये प्लेटें कई दिनों से इस्तेमाल की जा रही थीं, लेकिन वीडियो सामने आने के बाद ही इस पर एक्शन लिया गया.