Viral Video: सड़क पर जा रहे शख्स को सांड ने सींग से उछालकर नाली में पटका, अगले ही पल हुआ कुछ ऐसा कि…

Bull Attack Viral Video: अक्सर सड़क पर टहलते आवारा सांड (Bull) को देख लोग घबरा जाते हैं और उसके सामने से हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि न जाने कब सांड का दिमाग खराब हो जाए और वो गुस्से में आकर उन पर हमला कर दे. वैसे भी सांड के हमले (Bull Attack) से जुड़ी कई खबरें और हैरान करने वाले वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं. इसी कड़ी में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें एक गुस्सैल सांड सड़क पर जा रहे शख्स पर हमला कर देता है. सांड अपनी सींग से उठाकर शख्स को हवा में उछालते हुए सीधे नाली में पटक देता है. यहां इससे भी हैरत वाली बात तो यह है कि नाली में गिरने के बाद शख्स ऐसे उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं.

इस चौंकाने वाले वीडियो को एक्स पर @gharkekalesh नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे अब तक 133.6k व्यूज मिल चुके हैं. इस पर लोगों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज कराई हैं. एक यूजर ने लिखा है- भाई लगता है, महेंद्र बाहुबली के परिवार का होगा. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा है- देसी का कमाल है, जबकि तीसरे ने लिखा है- सब कुछ मजाक नहीं है. यह भी पढ़ें: Viral Video: हापुड़ में घर की छत पर चढ़ गया सांड, लोगों के प्रयास के बाद भी नहीं उतरा, नगर निगम ने क्रेन की मदद से उतारा नीचे

सांड ने शख्स को उछालकर नाली में फेंका

He Stood like Nothing happens💀

pic.twitter.com/OEX9mxrkwg

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) June 18, 2025