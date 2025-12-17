VIDEO: आगरा के महुआ गांव में महिलाओं ने शराब की दुकान पर बोला धावा, गुस्से में आकर तोड़ दी बोतलें

महिलाओं ने शराब की दुकान पर बोला धावा (Photo Credits: X)

Viral Video: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के आगरा (Agra) जिले के महुआ गांव (Mahua Village) में उस समय तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई, जब वहां के निवासियों, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, उन्होंने अपने इलाके में चल रही शराब की दुकान (Liquor Shop) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन शराब के दुरुपयोग, घरेलू हिंसा और दुकान की वजह से होने वाली सार्वजनिक परेशानी से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को लेकर हुआ.

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सैकड़ों महिलाएं किरावली इलाके में आगरा-जयपुर हाईवे के किनारे स्थित शराब की दुकान के पास इकट्ठा हुईं. विरोध प्रदर्शन उस वक्त ज्यादा आक्रामक हो गया, जब गांव वाले दुकान में घुस गए, शराब की बोतलें बाहर खींच लाए और उन्हें तोड़ दिया. इस अफरा-तफरी में गुस्साई भीड़ ने दुकान का साइनबोर्ड भी तोड़ दिया.

विरोध कर रही महिलाओं ने दावा किया कि शराब आसानी से मिलने की वजह से गांव में बार-बार झगड़े, घरेलू विवाद और कुल मिलाकर गांव की जिंदगी में अशांति फैल गई है. उन्होंने कहा कि अधिकारियों से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें खुद ही यह कदम उठाना पड़ा. यह भी पढ़ें: VIDEO: 'खा रहे है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है.. हॉस्पिटल में गुटखा खानेवाले डॉक्टर ने की मरीज के परिजन से बदसलूकी, बिहार के औरंगाबाद का वीडियो आया सामने

महिलाओं ने शराब की दुकान पर बोला धावा, तोड़ी बोतलें

Agra, Uttar Pradesh In Mahuar village of Agra district, a protest erupted after residents—mostly women—objected to a liquor shop operating in their area. According to local reports, villagers entered the shop, took liquor bottles outside, and destroyed them. The protest was… pic.twitter.com/OcRLXzRNrw — Mazhar Khan (@Mazhar4justice) December 17, 2025

घटना के तुरंत बाद पुलिस को अलर्ट किया गया और वे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने भीड़ को तितर-बितर किया और इलाके में शांति बहाल की. ​​अधिकारियों ने बाद में कहा कि गांव वालों की चिंताएं सही हैं, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हिंसा करना गैर-कानूनी है. पुलिस ने दुकान के पास लगे CCTV फुटेज की मदद से तोड़फोड़ में शामिल लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है.

अधिकारियों ने कहा कि शिकायतें कानूनी और प्रशासनिक तरीकों से उठाई जानी चाहिए और निवासियों से शांति बनाए रखने और ऐसे टकराव से बचने का आग्रह किया जो आगे बढ़ सकते हैं. इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण उत्तर प्रदेश में स्थानीय समुदायों और शराब की दुकानों के बीच चल रहे तनाव को उजागर किया है.